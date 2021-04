Außenminister Maas stellt nach den ersten 100 Tagen der neuen US-Regierung eine zunehmende Übereinstimmung fest.

Nach vier Jahren, in denen die Bundesregierung in wesentlichen Fragen nicht konsultiert worden sei, habe er bereits jetzt gefühlt mit seinem Kollegen schon öfter gesprochen als mit seinem Vorgänger in der gesamten Amtszeit, erklärte der SPD-Politiker. Er äußerte sich auf einer Veranstaltung der Deutschen Atlantischen Gesellschaft. Weiter erklärte der Minister, für ihn habe sich im Verhältnis zu den USA nahezu alles verändert - und zwar zum Guten. Zugleich bekräftigte Maas die Absicht der Bundesregierung, an der Fertigstellung der in Washington umstrittenen Gas-Pipeline Nordstream 2 festzuhalten.

Diese Nachricht wurde am 27.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.