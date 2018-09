Die US-Streitkräfte verlegen 1.500 zusätzliche Soldaten nach Deutschland.

Diese sollten für die Stärkung der Nato und der europäischen Sicherheit im Einsatz sein, teilte US-Botschafter Grenell in Berlin mit. Er verwies in diesem Zusammenhang auf eine Zusage von US-Präsident Trump, die Verteidigungsfähigkeit der Vereinigten Staaten zu erhöhen. Derzeit sind mehr als 33.000 US-Soldaten in Deutschland stationiert.



Bundesverteidigungsministerin von der Leyen begrüßte die geplante Aufstockung. Sie sprach von einem Zeichen für die Vitalität der transatlantischen Beziehungen.