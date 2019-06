Deutschland und die Vereinigten Arabischen Emirate haben einen Ausbau ihrer Partnerschaft beschlossen.

Bundeskanzlerin Merkel sagte nach Gesprächen in Berlin, dies schließe die Kooperation etwa bei Öl- und Erdgas ein ebenso wie bei Erneuerbare Energien. In einer gemeinsamen Erklärung wird zudem die enge Sicherheitszusammenarbeit hervorgehoben. Die Bundesregierung hatte seit dem Ausbruch des Jemen-Kriegs einen Stopp für Rüstungslieferungen an alle direkt beteiligten Länder verhängt - unter ihnen sind neben Saudi-Arabien die Vereinigten Arabischen Emirate. Nach britischen und französischen Protesten hatte Berlin aber eine Ausnahme für europäische Gemeinschaftsprojekte mit deutschem Anteil gemacht.