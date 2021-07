In Deutschland tritt heute eine Gesetzesänderung in Kraft, die zu einem Rückgang der Menge an Plastikmüll führen soll.

Bestimmte Einweg-Kunststoffprodukte wie Besteck, Teller, Trinkhalme und Wattestäbchen sowie Getränkebecher sind verboten. Das Verbot gilt auch für Lebensmittelbehälter zum Mitnehmen. Lagerbestände dürfen aber noch verbraucht werden. Mit den Änderungen werden Vorgaben der EU umgesetzt.



Weiterhin erlaubt sind unter anderem Feuchttücher, Hygieneeinlagen und Tabakprodukte mit Filter. Die Verbraucher müssen aber auf der Verpackung oder auf dem Produkt selbst über den Kunststoffgehalt und die Folgen der unsachgemäßen Entsorgung in der Umwelt informiert werden.

Diese Nachricht wurde am 03.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.