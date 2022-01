Handball-EM: Deutschland verliert gegen Norwegen (Marijan Murat/dpa)

Die durch elf Corona-bedingte Ausfälle geschwächte Auswahl unterlag gegen Norwegen mit 23:28. Am Vortag hatte die deutsche Auswahl bereits gegen Spanien verloren. Das deutsche Team muss die nächste Partie gegen Schweden am Sonntag gewinnen, um noch Chancen auf einen Einzug in das EM-Halbfinale zu haben.

Diese Nachricht wurde am 22.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.