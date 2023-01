Handball-WM in Polen und Schweden

Juri Knorr erzielte im WM-Spiel Deutschland gegen Norwegen die meisten Tore für Deutschland - das Team verlor letztlich jedoch knapp mit 26:28. (picture alliance / dpa / Jan Woitas)

Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason verlor am Abend das letzte Hauptrundenspiel gegen Norwegen mit 26:28 (16:18) und beendete die zweite Turnierphase als Gruppenzweiter. Vor rund 4500 Zuschauern in Kattowitz war Juri Knorr mit acht Toren bester Werfer für die deutsche Mannschaft.

Nach einem Umzug in das neue Mannschaftsquartier in Danzig steigt am Mittwoch das Duell mit dem sechsmaligen Titelträger. Die Norweger bekommen es dann mit dem EM-Zweiten Spanien zu tun. Die weiteren Duelle im Viertelfinale lauten Schweden gegen Ägypten und Dänemark gegen Ungarn.

Diese Nachricht wurde am 24.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.