Eishockey-Weltmeiterschaft in Finnland: Deutschland spielt in der Vorrunde in Helsinki gegen Kanada. Im Bild zu sehen Marc Michaelis (r) aus Deutschland gegen Pierre-Luc Dubois (r) aus Kanada. (Martin Meissner/AP/dpa)

Im ersten von sieben Vorrundenspielen unterlag das Team dem Rekordweltmeister und Titelverteidiger Kanada mit 3:5. Bereits an diesem Samstag steht gegen den Olympia-Dritten Slowakei das zweite Spiel in Helsinki an. Die Slowaken sicherten sich zum Auftakt einen 4:2-Pflichtsieg gegen Außenseiter Frankreich, das am Montag dritter deutscher WM-Gegner ist.

