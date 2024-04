Internationaler Gerichtshof

Deutschland verteidigt sich am Dienstag vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag. Angesetzt ist ein zweistündiges Plädoyer. (IMAGO / Steinach)

Nicaragua fordert in dem Verfahren unter anderem, Deutschland mit einstweiligen Anordnungen dazu zu bringen, seine Waffenlieferungen an Israel einzustellen und die Zahlungen an das UNO-Palästinenserhilfswerk wieder aufzunehmen. Vertreter des Landes hatten gestern in Den Haag erklärt, Deutschland sei nicht in der Lage zwischen Selbstverteidigung und Genozid zu unterscheiden. Die Rechtsvertretung der Bundesregierung wies die Vorwürfe zurück. Deutschland habe niemals gegen die Völkermordkonvention oder das humanitäre Völkerrecht verstoßen. Nicaraguas Darstellung sei grob voreingenommen.

Das mittelamerikanische Land, das autoritär regiert wird, unterhält enge Verbindungen zu palästinensischen Organisationen.

