Regimekritische Proteste

Im Zuge der Proteste im Iran hat das Regime die zweite Todesstrafe vollzogen. (Uncredited/AP/dpa)

Das Vorgehen des Mullah-Regimes in Teheran gegen die Protestbewegung sei ein unverhohlener Einschüchterungsversuch, sagte Baerbock vor Beratungen mit ihren EU-Amtskolleginnen und -kollegen in Brüssel. Die Menschen würden bestraft allein dafür, dass sie ihre Meinung auf die Straße trügen und in Freiheit leben wollten. Baerbock verwies als Reaktion auf neue Sanktionen der Europäischen Union, über die im Laufe des Tages abgestimmt wird. Damit würden diejenigen ins Visier genommen, die für die Hinrichtungen verantwortlich seien, sagte die Grünen-Politikerin. Dazu gehörten unter anderem Mitglieder der Revolutionsgarden.

Der Hingerichtete soll im November zwei Mitglieder der paramilitärischen Basidsch-Miliz getötet und vier weitere verletzt haben und wurde wegen "Kriegsführung gegen Gott" verurteilt. Menschenrechtsorganisationen warnen, dass weitere Hinrichtungen folgen könnten.

