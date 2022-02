Mit insgesamt fünf goldenen und drei silbernen Medaillen wurde der fünfte Entscheidungstag in Peking nach 37 von 109 Wettbewerben auf Platz eins der Nationenwertung abgeschlossen.

Der Nordische Kombinierer Vinzenz Geiger gewann am Mittwoch in Zhangjiakou den Einzel-Wettbewerb. An die deutschen Doppelsitzer Tobias Wendl und Tobias Arlt ging zum dritten Mal in Folge Gold im olympischen Rodel-Rennen . Es war ihre insgesamt fünfte olympische Gold-Medaille. Nach zwei Durchgängen lagen Wendl und Arlt knapp vor den Weltmeistern Toni Eggert und Sascha Benecken.