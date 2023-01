Corona-Pandemie

Auf der Internetseite des Auswärtigen Amtes heißt es zur Begründung, die Infektionszahlen in der Volksrepublik hätten den höchsten Stand seit Beginn der Pandemie im Jahr 2020 erreicht. Das chinesische Gesundheitssystem sei überlastet, auch die Versorgung in medizinischen Notfällen sei betroffen. China wird deshalb ab sofort als Gebiet geführt , in dem eine besonders besorgniserregende Virusvariante aufzutreten droht.