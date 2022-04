Die russische Botschaft in Berlin (imago images/Jürgen Ritter)

Baerbock betonte, die Diplomaten stellten eine Bedrohung dar für Menschen, die in Deutschland Schutz suchten. Sie kritisierte die - so wörtlich - "unglaubliche Brutalität" der russischen Führung und derjenigen, die der Propaganda folgten. Dabei verwies die Außenministerin unter anderem auf die Gräueltaten in Butscha.

Das russische Außenministerium kündigte umgehend eine Reaktion auf die Ausweisungen an.

