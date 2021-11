Angesichts massiv steigender Corona-Zahlen hat auch Berlin - wie beispielsweise Sachsen - weitere Einschränkungen für Menschen ohne Impfschutz beschlossen.

So soll von Montag an etwa für Restaurants, Kinos und Museen die sogenannte 2G-Regel gelten. In Brandenburg will die Landesregierung morgen über die Einführung von 2G in weiteren Bereichen des Alltags entscheiden. Fest steht bereits, dass Ungeimpfte keinen Zutritt mehr zu Diskotheken, Klubs und Festivals bekommen sollen. Die Maskenpflicht in Grundschulen wird wieder eingeführt.



In Bayern gilt ab morgen der Katastrophenfall. Das ordnete Ministerpräsident Söder an, wie die Staatskanzlei mitteilte. In vielen Krankenhäusern seien bereits jetzt keine oder nur noch sehr wenige Kapazitäten verfügbar. Die Feststellung des Katastrophenfalls ermöglicht eine koordinierte Vorgehensweise von Behörden, Dienststellen und Organisationen.



Morgen berät der Bundestag erstmals über die von den Ampel-Fraktionen geplanten Corona-Eindämmungsmaßnahmen. Vorgesehen ist unter anderem die Einführung einer allgemeinen 3G-Vorschrift am Arbeitsplatz.

Diese Nachricht wurde am 10.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.