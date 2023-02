Erdbebenkatastrophe in Türkei und Syrien (Mustafa Kaya/XinHua/dpa)

Wie eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes erklärte, werden die Mittel um 26 Millionen Euro aufgestockt. Der Großteil ist für Hilfsfonds der Vereinten Nationen vorgesehen. Auch der Transport von Hilfsgütern aus Deutschland läuft nach Angaben der Bundesregierung an. Ein Sprecher des Innenministeriums berichtete, dass Zelte, Schlafsäcke, Feldbetten, Decken und Generatoren geliefert würden. Ab morgen soll es von Deutschland aus drei Transportflüge pro Tag geben. Von Seiten der EU-Kommission hieß es am Nachmittag, die Türkei erhalte 3 Millionen Euro Soforthilfe und Syrien 3,5 Millionen. Syrien stellte bei der Europäischen Union heute offiziell ein Hilfsersuchen. Der zuständige EU-Kommissar Lenarcic sagte in Brüssel, der Antrag umfasse eine lange Liste an Katastrophenschutzgütern. Dazu zählten Medikamente, Lebensmittel und medizinische Geräte. Lenarcic appellierte an die EU-Staaten, auf die Anfrage zu reagieren. Bei den Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet sind nach bisherigen Erkenntnissen mehr als 11.000 Menschen ums Leben gekommen. Der türkische Präsident Erdogan sicherte den Menschen in der Erdbebenregion bei einem Besuch in der Stadt Kahramanmaraş finanzielle Soforthilfe zu. Er räumte ein, dass es anfänglich Probleme gegeben habe, um die Situation zu bewältigen.

Diese Nachricht wurde am 08.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.