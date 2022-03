In einem sogenannten Strategischen Kompass soll festlgelegt werden, welche Fähigkeiten die EU künftig im Bereich des Krisenmanagements haben muss. Unter anderem soll eine schnelle militärische Eingreiftruppe gebildet werden. Deutschland will dafür bis zu 5.000 Soldaten stellen. Bundesverteidigungsministerin Lambrecht sagte in Brüssel, man wolle damit angesichts des Ukraine-Kriegs das klare Signal setzen, dass man füreinander einstehe.

Diese Nachricht wurde am 21.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.