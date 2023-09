Schleuserkriminaliät

Zwei Grenzpolizisten bei der länderübergreifenden Zusammenarbeit an der deutsch-polnischen Grenze zur Bekämpfung von Schleuserkriminalität. (imago-images / Rolf Kremming )

Darauf verständigte sich Bundesinnenministerin Faeser nach Angaben ihres Ministeriums mit ihren Kollegen aus den beiden Nachbarländern. Vorgesehen ist demnach eine gemeinsame Taskforce unter dem Dach der europäischen Polizeibehörde Europol. Zudem soll es mehr gemeinsame Streifen in Polen und Tschechien geben, um unerlaubte Einreisen zu verhindern. Faeser hatte in dieser Woche neben der laufenden Schleierfahndung auch flexible Kontrollen im Grenzgebiet angekündigt, um Schleuser zu bekämpfen. Stationäre Kontrollen wie an der bayerisch-österreichischen Grenze gibt es an den Grenzen zu Polen und Tschechien nach wie vor nicht.

