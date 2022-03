Das zentrale Logistikzentrum für Spenden für Ukraine-Flüchtlinge am Tempelhofer Flughafen in Berlin (IMAGO/Jens Schicke)

Gesundheitsminister Lauterbach sagte in Berlin, es gehe um schnelle und unbürokratische Hilfe. Das Gesundheitswesen der Ukraine stehe teilweise vor dem Zusammenbruch. Daher sollten die betroffenen Patientinnen und Patienten so rasch wie möglich nach Deutschland gebracht werden - in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz. Flüchtlinge würden über das Asylbewerberleistungsgesetz so versorgt wie deutsche Bürger. Die Bundesregierung will darüber hinaus Medikamente in die Ukraine bringen. In Berlin erklärten sich 500 Praxen von Ärzten und Therapeuten dazu bereit, Flüchtlinge aus der Ukraine kostenlos zu behandeln.

In Deutschland sind inzwischen mehr als 50.000 Geflüchtete erfasst worden. Die tatsächliche Zahl dürfte höher liegen, weil es keine Grenzkontrollen gibt und weil viele noch nicht registriert sind.

Weiterführende Artikel zum Krieg in der Ukraine

In unserem Newsblog finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren. Lesen Sie auch:

Forderungen nach einer Flugverbotszone - Das steckt dahinter

Diese Nachricht wurde am 07.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.