Das Bundesagrarministerium teilte mit, es sei geplant, mehr Gebiete auszuweisen, die stark mit Nitrat belastet sind. Dieser Vorschlag liege nun in Brüssel vor. Die rot ausgewiesenen Bereiche würden sich damit um mehr als ein Drittel landwirtschaftlich genutzter Fläche vergrößern - auf rund 2,7 Millionen Hektar. Dort würden dann wie in allen anderen speziell gekennzeichneten Gebieten auch strengere Düngeregeln gelten. Die EU-Kommission will den Vorschlag der Bundesregierung nun prüfen.

Seit Jahren wirft die EU-Kommission Deutschland vor, nicht genug gegen die Nitratbelastung des Grundwassers an zahlreichen Orten zu unternehmen. Um EU-Vorschriften künftig einzuhalten, sind Dünge-Vorgaben schon verschärft worden. Deutschland will mit den neuen Vorschlägen drohende Strafzahlungen abwenden.

