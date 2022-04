Geberkonferenz in Berlin

Deutschland will Moldaus Abhängigkeit von Russland verringern

Deutschland will die Republik Moldau nach den Worten von Außenministerin Baerbock dabei unterstützen, unabhängiger von Russland zu werden. Außerdem sagte die Bundesregierung weitere finanzielle Hilfe zu. Moldau hat gemessen an seiner Einwohnerzahl so viele Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen wie kein anderes.

05.04.2022