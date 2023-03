Außenministerin Baerbock

Bundesaußenministerin Baerbock wird in Nordmazedonien von Ministerpräsident Kovahevski begrüßt. (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)

Das sicherte Bundesaußenministerin Baerbock bei einem Besuch in Skopje zu. Zugleich machte sie aber deutlich, dass der nächste Schritt in der Hand des mazedonischen Parlaments liege. Es komme jetzt darauf an, mutig voranzugehen, sagte die Grünen-Politikerin. Außenminister Osmani betonte, der europäische Weg müsse fortgesetzt werden.

Nordmazedonien hat den Status eines EU-Beitrittskandidaten seit Jahren inne. Das EU-Mitglied Bulgarien blockiert allerdings Fortschritte in dem Prozess, weil die Regierung in Sofia die Rechte der bulgarischen Minderheit in Nordmazedonien nicht geachtet sieht. Beide Staaten haben sich nun auf einen Kompromiss verständigt. Der bedingt allerdings eine Verfassungsänderung in Nordmazedonien mit Zweidrittelmehrheit im Parlament, was die Opposition bislang verhindert.

