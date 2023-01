Das vereinbarten Bundeskanzler Scholz und US-Präsident Biden in einem Telefonat, wie es in einer gemeinsamen Erklärung hieß. Die Vereinigten Staaten würden zudem Bradley-Schützenpanzer und ebenfalls Patriot-Systeme bereitstellen. Die ukrainischen Streitkräfte sollten an den jeweiligen Systemen ausgebildet werden. Wie viele Panzer an die Ukraine gehen, wurde nicht mitgeteilt.

Weiter hieß es in der Erklärung, Biden und Scholz hätten ihre gemeinsame Entschlossenheit bekundet, der Ukraine so lange wie nötig die notwendige finanzielle, humanitäre, militärische und diplomatische Unterstützung zukommen zu lassen. Die Regierungen in Washington und Berlin hätten sich seit dem 10. Dezember über das Thema abgestimmt.

Scholz hatte sich bislang geweigert, Marder-Schützenpanzer an die Ukraine zu liefern, mit Verweis auf die Alliierten. Gestern hatte Frankreich bekanntgeben, Spähpanzer an Kiew zu liefern.

Bisher wurden an Kiew von osteuropäischen Staaten nur sowjetische Baureihen in das Kriegsgebiet geliefert. Allerdings erhielt die Ukraine bereits Flugabwehr-, Transport- oder Bergepanzer westlicher Hersteller.

