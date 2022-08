Außenministerin Baerbock beim Treffen der EU-Außenminister in Prag. (Petr David Josek / AP / dpa / Petr David Josek)

Außenministerin Baerbock sagte am Rande eines Treffens mit ihren europäischen Amtskollegen in Prag, sie habe dazu Vorschläge vorgelegt. Details nannte sie nicht. Dem Vernehmen nach dürfte es insbesondere um die Einführung einer internationalen Preisobergrenze für russisches Öl gehen. Dies soll dazu führen, dass sich die Lage an den Märkten entspannt und Russland nicht mehr von Preisanstiegen für Öl profitiert.

Wegen des russischen Angriffs gegen die Ukraine hat die EU bislang sieben Pakete mit Strafmaßnahmen gegen Russland auf den Weg gebracht. Das bislang letzte umfasste ein Einfuhrverbot für russisches Gold und verschärfte die Exportkontrollen für Spitzentechnologie sowie militärisch nutzbare zivile Güter.

Der ukrainische Außenminister Kuleba drängte auf ein Einreiseverbot für russische Touristen. Die Zeit der halben Maßnahmen sei vorbei, sagte Kuleba der Nachrichtenagentur Reuters mit Blick auf das heute endende EU-Außenministertreffen in Prag. Nur eine harte Politik könne zu Ergebnissen führen.

In der EU gibt es unterschiedliche Auffassungen. Bundesaußenministerin Baerbock schlug gestern als Kompromiss vor, zumindest die vereinfachte Visa-Vergabe für Russen auszusetzen. Zuletzt hatte etwa Tschechiens Außenminister Lipavsky auf touristische Einreiseverbote gedrängt. Der russische Durchschnittbürger reise eh nicht in die Europäische Union, sagte er der österreichischen Zeitung "Die Presse". Nur die Eliten aus Moskau oder St. Petersburg reisten, und die seien vom Ukraine-Krieg "unberührt", weil Staatschef Putin sie raushalte. Diese Menschen hätten nicht den Eindruck, dass der Krieg irgendeinen Einfluss auf sie habe. In der Ukraine stürben nur Russen aus dem Donbass oder Sibirien, betonte Lipavsky.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine und seinen Auswirkungen finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

LNG-Terminals - Welche Bedeutung Flüssiggas künftig in Deutschland haben könnte

Diese Nachricht wurde am 31.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.