Die Zahl der Angriffe auf Journalisten in Deutschland ist in diesem Jahr laut einer Erhebung deutlich gestiegen.

Anfang 2018 bis Mitte September habe es mindestens 22 tätliche Übergriffe gegeben, heißt es in einer Untersuchung des in Leipzig ansässigen Europäischen Zentrums für Presse- und Medienfreiheit. Damit sei die Zahl der Gewalttaten gegen Journalisten erstmals seit drei Jahren wieder gestiegen. Im Jahr 2017 waren es nur fünf Übergriffe.



Fast alle Taten ereigneten sich demnach im Umfeld von rechten oder rechtsextremen Demonstrationen und Veranstaltungen, mehr als die Hälfte davon zählten die Forscher in Sachsen. Allein zehn Übergriffe habe es während der jüngsten Demonstrationen nach dem gewaltsamen Tod eines jungen Mannes in Chemnitz gegeben.



Für die Studie befragten die Wissenschaftler unter anderen betroffene Journalisten und Experten und werteten polizeiliche Ermittlungen sowie Gerichtsurteile aus.