In Deutschland breitet sich das Coronavirus weiter aus.

Das Robert Koch-Institut meldet inzwischen rund 18.600 Infizierte und 55 Tote. Das war im Tagesvergleich eine Zunahme um knapp 2.000 Fälle. Am Vortag betrug die Zunahme noch gut 2.700. Das RKI wies jedoch darauf hin, dass am Wochenende nicht aus allen Ämtern Daten übermittelt worden seien, so dass der tatsächliche Anstieg höher liegen könnte.



Die Johns-Hopkins-Universität berichtet von mehr als 22.300 Infizierten in Deutschland. Den Angaben zufolge sind 84 Menschen an der vom Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit gestorben. Die unterschiedlichen Zahlen sind darauf zurückzuführen, dass verschiedene Datensätze verwendet werden.



Das Robert Koch Institut bezieht sich auf Meldungen der Gesundheitsämter und der zuständigen Ministerien der Bundesländer. Die von der Johns-Hopkins-Universität veröffentlichten Daten stammen von der Weltgesundheitsorganisation sowie von nationalen Einrichtungen.