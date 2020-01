Die Zahl der Organspender in Deutschland verharrt auf niedrigem Niveau. Nach Angaben der Deutschen Stiftung Organtransplantation gab es im vergangenen Jahr 932 Menschen, die ein oder mehrere Organe gespendet haben. Das waren 23 weniger als 2018. Im europäischen Vergleich gehört die Bundesrepublik damit zu den Schlusslichtern.

Wie die DSO in Frankfurt am Main mitteilte, beträgt die Spenderrate 11,2. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) hat neun europäische Staaten miteinander verglichen. Demnach liegt die Zahl der Organspender nur in der Türkei (7,5) und in Bulgarien (4,1) noch niedriger.

Viele Organspenden kommen aus dem Ausland

Laut DSO konnte 2019 ein Spender im Schnitt mehr als drei schwerkranken Patienten eine neue Lebenschance geben. Bundesweit wurden knapp 3.200 Transplantationen durchgeführt und 3.023 Patienten operiert. Viele der verpflanzten Organe stammten dabei aus dem Ausland. Denn Deutschland ist Teil der Stiftung Eurotransplant (ET), in der acht europäische Länder zusammenarbeiten und jeweils den geeignetsten Empfänger für ein Spenderorgan suchen. Neben Deutschland gehören zu ET Belgien, Kroatien, Luxemburg, die Niederlande, Österreich, Ungarn und Slowenien.



Die Politik ringt seit langem um Wege, die Organspendebereitschaft in Deutschland zu erhöhen. Am Donnerstag entscheidet der Bundestag über eine Reform. Zwei fraktionsübergreifende Gesetzentwürfe stehen zur Wahl. Zum einen die sogenannte doppelte Widerspruchsregelung, die unter anderem Gesundheitsminister Spahn (CDU) befürwortet. Dabei wären alle Bürger potenzielle Organspender - außer, sie oder ihre Angehörigen haben ausdrücklich widersprochen. Eine Gruppe um Grünen-Chefin Baerbock schlägt vor, die Bürger mindestens alle zehn Jahre zu befragen. Dies soll jedes Mal geschehen, sobald ein neuer Personalausweis beantragt oder verlängert wird.

Widerspruchsregelung - Pro und Contra

Die DSO warb für die Widerspruchsregelung, weil sie die Auseinandersetzung mit der Organspende am besten fördere. Bei der derzeit gültigen Regelung müssten in der Mehrheit der Fälle die Angehörigen entscheiden, was oft eine große Bürde sei.



So argumentiert auch der frühere DGB-Vorsitzende Sommer, der seiner Ehefrau vor Jahren eine Niere gespendet hat. Es finde es besser, wenn man zu Lebzeiten über seine Organe entscheide und die Entscheidung über eine mögliche Spende nicht nach dem Tod auf die Angehörigen abwälze, sagte Sommer im Deutschlandfunk.



Kritiker halten die Widerspruchsregelung dagegen für verfassungswidrig, weil sie das Recht auf körperliche Unversehrtheit verletze.