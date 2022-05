Beratungen über EU-Sanktionen

Auf Demonstrationen gegen den Krieg in der Ukraine wird immer wieder auch ein Öl- und Gas-Embargo gegen Russland gefordert. Die Bundesregierung wäre inzwischen dazu bereit. (imago / Olaf Schuelke)

Habeck wies darauf hin, auch an Deutschland werde ein Embargo nicht spurlos vorbeigehen. Es werde hohe Preissprünge geben. Die Umstellung könne auch zeitliche Ausfälle bedeuten, sagte der Vize-Kanzler unter Verweis auf die Raffinerie Schwedt, die vom russischen Staatskonzern Rosneft kontrolliert wird. In eine "Ölkrise" werde Deutschland aber nicht abrutschen, betonte der Wirtschaftsminister.

Zuvor hatte Außenministerin Baerbock im ARD-Fernsehen argumentiert, noch vor einigen Wochen hätte man sofortige Energiesanktionen nicht einen Monat durchstehen können. Nun habe man sich vorbereitet, weil man Sanktionen gegen Russland im Zweifel auch jahrelang durchhalten können müsse.

Ungarn bleibt bei Nein

Ungarn hingegen lehnt ein Öl- oder Gas-Embargo weiterhin ab und drohte mit einem Veto, sollten die EU-Staaten ein Importverbot für russisches Öl und Gas verhängen. Kanzleramtsminister Gulyas sagte im Fernsehsender Hir TV, die Lieferungen aus Russland könne derzeit niemand ersetzen. Für eine Umstellung brauchte es fünf Jahre und - so wörtlich - Unmengen an Geld. Ungarn werde Sanktionen in Hinblick auf Öl- und Gaslieferungen deshalb niemals unterstützen.

Die EU-Energieminister beraten am Nachmittag bei einem Sondertreffen in Brüssel über weitere Sanktionen gegen Russland Nach Angaben von Diplomaten bereitet die EU-Kommission derzeit ein weiteres Paket an Strafmaßnahmen gegen Russland vor, das auch die schrittweise Einführung eines Öl-Embargos vorsieht. Ein konkreterer Vorschlag wird für morgen erwartet.

Was ein russisches Ölembargo für Deutschland bedeuten würde, haben wir hier für Sie zusammengefasst.

Schwierigere Lage beim Gas

Ein schnelles Gas-Embargo sehen mehrere EU-Mitgliedsstaaten derzeit noch skeptisch. Das Thema soll erst beim nächsten EU-Gipfel Ende Mai wieder diskutiert werden. Zurückhaltend ist auch Thüringens Ministerpräsident Ramelow. Er sagte im Deutschlandfunk , bei Öl gebe es genügend Alternativen, aber beim Gas hänge man am europäischen Gasnetz. Die Ukraine würde unter einem solchen Embargo leiden, da ein Großteil des Gases durch das Land fließe und die Ukraine die höchsten Durchleitungsgebühren erhalte. Der Linken-Politiker schlug deshalb vor, einen Teil des Geldes statt an Russland zu überweisen der Ukraine zur Verfügung zu stellen.

