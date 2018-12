Ai Weiwei lebt seit einigen Jahren bei uns im Exil. Der chinesische Künstler ist dafür dankbar. Und doch hat Ai Weiwei vor kurzem von seinen Erfahrungen mit Alltagsrassismus in Berlin berichtet. Er hat die Vermutung geäußert, die Stimmung in Deutschland sei wie in den 1930er-Jahren.

Vieles scheint möglich, nicht nur Gutes

Deutschland ist zum Jahreswechsel in einem fiebrigen Zustand. Vieles scheint möglich, nicht nur Gutes. Ein Teil der Gesellschaft fühlt sich bedroht und verweist vor allem auf die Zuwanderer. Dabei kann man die Gefahr auch anders verorten und braucht dafür noch nicht einmal die Berichte über Rechtsextremismus bei Polizisten in Frankfurt. Zwei Beispiele, die in diesem Jahr Schlagzeilen gemacht haben.

Im April wird in Berlin ein junger Israeli überfallen, schlicht weil er eine Kippa trug. Der Angriff steht für zunehmend offen ausgelebtem Antisemitismus im Land. Im Juli wird Beate Zschäpe wegen der zehn Morde der Terrorgruppe NSU verurteilt. Fragen nach einem Unterstützernetzwerk und nach der Rolle der Geheimdienste bleiben unbeantwortet. Und hat der NSU-Terror mit zehn Morden, weiteren Mordversuchen und anderen schweren Straftaten unsere Gesellschaft wirklich so beschäftigt, wie es angemessen wäre?

Das Angstthema Migration dominiert

Viel mehr als über die rechtsextreme und rassistische Bedrohung hören wir über die Gefahren der Migration. So im April, als erstmals über einen angeblichen Skandal in der Bremer Außenstelle des Bundesamtes berichtet wird. Über Wochen kannte das Land nur noch dieses Thema. Inzwischen wissen wir, dass kaum Skandalöses beim BAMF in Bremen geschehen ist. Und doch hat die CSU auch deswegen einen Streit vom Zaun gebrochen, der die Gesellschaft weiter gespalten hat.

Ende August wurde in Chemnitz ein 35-jähriger Deutsch-Kubaner getötet. Ein Asylbewerber sitzt in Untersuchungshaft, ein anderer kam frei, nach einem dritten wird gefahndet. Der Tat folgten Demonstrationen und Straftaten, an denen sich örtliche und angereiste Rechtsextreme beteiligten. Die Polizei kam mehrfach an den Rand des Kontrollverlusts.

Und doch respektieren viele Menschen nicht, dass die Angehörigen des Opfers sich auch in seinem Namen eine Instrumentalisierung verbeten haben. Und was sagt es über unseren Staat aus, dass sich Verfassungsschutzpräsident Maaßen in der Bewertung der ausländerfeindlichen Gewalt offen gegen die Bundeskanzlerin stellte und quälend lange Zeit bis zu seiner Ablösung verging? Ja dass wir eine seltene institutionelle Posse erlebt haben, in deren Verlauf Maaßen zunächst noch einmal befördert wurde?

Es geht um die Globalisierung

Die Stimmung in Deutschland hat mit der Globalisierung zu tun, die wie ein Sturm über uns hinwegfegt. Die Migration ist da nur ein Aspekt. Globalisierung macht Angst, vor allem denen, die sich nichts Gutes für Arbeit, Wohlstand und Sicherheit erwarten. Die nationalistisch-identitäre Gegenreaktion bedroht die Nachkriegsdemokratien allerorten. Deutschland steht noch relativ gut da. Das soll auch so bleiben. In diesem Sinne habe ich einige Wünsche für das neue Jahr an die Politik.

Der Wunschzettel für 2019

Natürlich bitte ich alle, vom Ortsbürgermeister bis zur Bundeskanzlerin, für Sicherheit zu sorgen und Kriminalität entgegenzutreten, von wem auch immer sie verübt oder geplant wird. Alle Parteien sollten die Globalisierung im Ganzen immer wieder erklären und versuchen, unser Land darauf besser einzustellen.

Ansonsten sollte die Politik weniger über den thematischen Scheinriesen Migration sprechen und sich im Gegenzug noch mehr um die Sorgen der Mehrheit kümmern, von Bildung bis Wohnung, von den Kitas bis hin zu einer leistungsfähigen Bahn und dem digitalen Netzausbau. Es ist ein Versagen mehrerer Politikergenerationen, dass ausgerechnet das reiche Deutschland, das Land der Haushaltsüberschüsse, keine angemessene Infrastruktur hat.

Alle Parteien bitte ich, die soziale Spaltung und die Armut in Deutschland ernst zu nehmen. Das ist an sich dringend geboten. Und es geht darum, extremistischen Kräften ihren eigentlichen Nährboden zu entziehen.

Wünsche auch an einzelne Parteien

Der CDU wünsche ich, dass sie der Versuchung widersteht, extrem-rechts mit sehr rechts begegnen zu wollen. Es wird nicht funktionieren. Die Vorsitzenden-Wahl war ein guter Anfang.

Der CSU wünsche ich, dass sie bei der Landtagswahl gelernt hat, was AfD-Imitation einbringt. Nämlich nichts.

Der SPD wünsche ich die Kraft, ihren eigenen Platz im politischen Markt zu behaupten und dem Schicksal vieler anderer sozialdemokratischer Parteien in Europa zu entgehen. Vielleicht sollte man SPD und Linkspartei wünschen, dass sie wieder zueinander finden.

Den Grünen wünsche ich, dass sie ihre Rolle als neue Volkspartei umsichtig angehen. Wenn meine Wünsche zu Union und SPD nicht in Erfüllung gehen, werden die Grünen erst recht gebraucht.

Die Erfüllung dieser Wünsche wäre aus meiner Sicht gut für Deutschland. Es wäre aber auch im europäischen Interesse. Ich mag mir nicht ausmalen, was geschähe, würde die Zentral- und Ankermacht der EU von Populisten geführt.

Marco Bertolaso (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré )Marco Bertolaso ist Nachrichtenchef des DLF und auch für die Aktualität im Netz verantwortlich.

Vor seiner Zeit beim Deutschlandfunk hat der promovierte Historiker unter anderem im Deutschen Bundestag gearbeitet.

Bei Twitter können Sie @mbertolaso folgen.