US-Außenminister Pompeo hat Deutschlands Rolle bei der internationalen Krisenbewältigung gewürdigt.

Deutschland sei ein großartiger Partner bei vielen internationalen Problemen, sagte Pompeo bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem deutschen Kollegen Maas in Leipzig. Man habe dieselben Prinzipien und dieselben Sorgen. Gelegentlich habe man einen anderen Ansatz.



Maas erklärte, er wisse, dass es große Erwartungen an Deutschland gebe und man wolle diesen auch gerecht werden. Maas betonte, die deutsche Außenpolitik sei derzeit auf vielen Feldern aktiv. Er verwies unter anderem auf den bevorstehenden Gipfel im Normandie-Format zum Ukraine-Konflikt sowie auf das diplomatische Engagement im Jemen und in Afghanistan. Zudem sei die Bundeswehr an zehn Auslandseinsätzen beteiligt.