Bundesaußenminister Maas und sein US-Kollege Pompeo haben die Bedeutung der Nato für die gemeinsame Sicherheit hervorgehoben.

Die Vereinigten Staaten blieben Europas wichtigster Verbündeter, sagte Maas bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in Leipzig. Pompeo bezeichnete die Nato als eine der wichtigsten strategischen Partnerschaften in der Geschichte. Zudem rief er dazu auf, für gemeinsame Werte zu kämpfen.



Frankreichs Präsident Macron hatte die Nato in einem Interview als "hirntot" bezeichnet. Es gebe zwischen den USA und ihren Verbündeten keine Koordinierung mehr bei strategischen Entscheidungen. Dem Bündnis-Mitglied Türkei warf Macron in Bezug auf die Militäroffensive in Nordsyrien ein aggressives Verhalten in einem Bereich vor, in dem die Sicherheitsinteressen aller berührt seien.