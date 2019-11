Bundeskanzlerin Merkel hat den USA die weitere Unterstützung Deutschlands bei der internationalen Krisenbewältigung zugesagt.

Sie versicherte Außenminister Pompeo während seines Besuchs in Berlin, die Bundesrepublik wolle eine aktive Rolle spielen, um Probleme zu lösen. Als Beispiele nannte sie die Konflikte in Afghanistan, Syrien und Libyen sowie in der Ukraine. Pompeo lobte die Zusammenarbeit mit Deutschland, das ein enorm wichtiger Partner für die Vereinigten Staaten sei. Zuvor hatte der US-Außenminister in einer Rede zum Jahrestag des Mauerfalls vor einer neuen Bedrohung durch Russland und China gewarnt.