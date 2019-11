US-Außenminister Pompeo kommt heute zu politischen Gesprächen nach Berlin.

Am Vormittag empfängt ihn Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer, später spricht Pompeo mit Bundeskanzlerin Merkel. Auch ein Treffen mit Finanzminister Scholz ist geplant. Der US-Außenminister besucht Deutschland anlässlich des 30. Jahrestags des Mauerfalls. Überschattet wird sein Besuch von der Kritik des französischen Präsidenten Macron an der Rolle der USA in der Nato. Macron hatte das Bündnis als hirntod bezeichnet. Es gebe keinerlei Koordination bei strategischen Entscheidungen zwischen den USA und ihren Nato-Verbündeten. Bundeskanzlerin Merkel hatte Macrons Kritik zurückgewiesen.