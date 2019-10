Die Islamwissenschaftlerin und Pädagogin Lamya Kaddor begrüßt es, dass die Bundesregierung stärker gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus vorgehen will.

Im Deutschlandfunk sagte Kaddor, allerdings werde leider oft erst gehandelt, wenn das Kind bereits in den Brunnen gefallen sei. Erst wenn es zu tätlichen, mörderischen Übergriffen komme, werde die Politik aktiv, kritisierte Kaddor. In der Arbeit mit Schülerinnen und Schülern begegneten ihr immer wieder abwertende Äußerungen über Juden. In mehreren Projekten an Schulen hätten sich in dieser Hinsicht besorgniserregende Befunde ergeben.

Levi Salomon: Ein "Progrämmchen" reicht nicht

Auch Levi Salomon vom Jüdischen Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus erklärte, die Pläne der Bundesregierung, stärker gegen Antisemitismus vorzugehen, seien begrüßenswert. Er habe sich riesig gefreut, sowohl über die Debatte zum Thema als auch über die Beschlüsse. Dennoch schüttelten viele Experten mit dem Kopf, weil gegen das gesellschaftliche Problem als Ganzes immer noch nicht adäquat vorgegangen werde. Dazu brauche es mehr als ein "Progrämmchen".



Innenminister Seehofer hatte im Bundestag zuletzt ein Sechs-Punkte-Programm gegen Antisemitismus vorgestellt. Vorgesehen sind unter anderem ein besserer polizeilicher und baulicher Schutz für jüdische Einrichtungen, eine personelle Aufstockung der Sicherheitsbehörden und auch ein stärkeres Vorgehen gegen Hass im Internet.



Kaddor und Salomon äußerten sich in der Deutschlandfunk-Sendung Campus und Karriere, die Sie hier nachhören können.