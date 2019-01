Einen guten Abend wünscht die Deutschlandfunk-Nachrichtenredaktion. Hier drei Themen, die wir heute besonders interessant fanden.

Der in Bremen überfallene Bundestagsabgeordnete Frank Magnitz hat das Krankenhaus verlassen. Das ist eine sehr gute Nachricht. Doch wurde Magnitz von seiner Partei, der AfD, instrumentalisiert? Das findet zumindest der Deutsche Journalisten-Verband (DJV).



Die Tierhaltung in Deutschland wird immer wieder kritisiert. Nun will ein Bundesland vor das Verfassungsgericht in Karlsruhe ziehen - mit einer Klage gegen die Umstände der Schweinemast.



Bei dieser Meldung mussten wir mehr als einmal hinschauen. Wir haben uns gefragt, ob heute der 1. April ist. Aber nein, es stimmt: Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt betreibt Gemüseanbau in der Antarktis und kann sogar auf eine stolze Ernte verweisen.