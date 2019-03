Der selbsternannte venezolanische Übergangspräsident Guaidó macht Fehler der Regierung für die Krise und den Stromausfall im Land verantwortlich. Guaidó sagte im Deutschlandfunk, es sei ein Witz, dass die Regierung davon spreche, ein Cyberangriff sei die Ursache für den Stromausfall. Vielmehr müssten die Verantwortlichen in der Regierung wegen Korruption zur Rechenschaft gezogen werden.

Guaidó sprach davon, dass Investitionsgelder geraubt worden seien. Weiter kündigte er an, die Nationalversammlung werde den Notstand ausrufen und auf humanitäre Hilfe pochen. Nach offiziellen Angaben seien bereits 17 Menschen wegen des Stromausfalls ums Leben gekommen, nach inoffiziellen Angaben seien es schon 60 Personen. Die humanitäre Krise verschärfe sich. "Wir suchen die Unterstützung der Bürger, um eine mörderische Diktatur zu beenden."



Auf Nachfrage betonte Guaidó, er sehe keine Möglichkeit, die Krise gemeinsam mit Präsident Maduro zu lösen. Diese sei nicht durch eine Naturkatastrophe ausgelöst worden, sondern durch die Regierung, die also erst einmal eingestehen müsse, dass sie die Situation zu verantworten habe.



In Venezuela sollen heute Schulen und Geschäfte wegen des Stromausfalls geschlossen bleiben. Das teilte Informationsminister Rodriguez in einer Fernsehansprache mit.