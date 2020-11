Der nationale Hörfunk wird sich im kommenden Jahr in seiner Denkfabrik mit dem Thema "Auf der Suche nach dem Wir" beschäftigen.

Es wird um den Zusammenhalt gehen und um die Frage, wieviel Differenz unsere Gesellschaft aushält. Für diesen Schwerpunkt haben sich die Hörer*innen und Nutzer*innen von Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova entschieden. Rund 24.000 Menschen beteiligten sich an der Online-Abstimmung, bei der insgesamt fünf Themen zur Wahl standen.



Intendant Stefan Raue betonte, die Hörerinnen und Hörer hätten ein ebenso aktuelles wie wichtiges Thema ausgewählt. Raue hob hervor, die Frage nach dem "Wir" sei über die Denkfabrik hinaus eine grundsätzliche Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, nämlich der Beitrag zur gesamtgesellschaftlichen Integration.



Im Rahmen der Denkfabrik geht es seit 2019 um große Fragen der Zeit. Diskutiert werden sie in den Sendungen von Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova. Darüber hinaus gibt es bundesweit Veranstaltungen mit Kooperationspartnern. Schwerpunkt in diesem Jahr ist das Thema "Eine Welt 2.0 – Dekolonisiert euch!".



