Diskussion über öffentlich-rechtlichen Rundfunk

Der entsprechende Staatsvertrag muss noch die Länderparlamente passieren. Der Intendant sagte mit Blick auf die Buhrow-Idee, es bestehe "kein Anlass, Tabula rasa zu machen und unbedingt etwas Neues schaffen zu müssen". Deshalb müsse man sich genau überlegen, welches Mandat eine solche Runde haben solle.

Raue: "Der ÖRR erlebt eine Vertrauens-Krise"

Raue warf die Frage auf: "Wer fühlt sich an das, was dort diskutiert und vielleicht entschieden wird, gebunden? Entspricht das den gesetzlichen Vorhaben des Verfassungsgerichts oder der Länder?" Raue machte zudem klar: "Die Zuständigkeit der Länder für den Rundfunk könnte durch eine solche Konstruktion nicht tangiert werden, sie ist verfassungsrechtlich gebunden."

In der Deutschlandfunk-Sendung mediasres sagte Raue : "Da ist eine Krise, und da müssen wir auch nicht drumherum reden“. Diese Krise betreffe allerdings nicht die Nachfrage nach den Angeboten von ARD, ZDF und Deutschlandradio. Denn diese seien "heute so erfolgreich wie nie". Der öffentlich-rechtliche Rundfunk erlebe aber eine Vertrauenskrise, erklärt Raue mit Blick auf die Affären und die Kritik der jüngeren Vergangenheit.

"Wir müssen uns einer kritischen Diskussion auch stellen", fordert der 63-Jährige, der seit 2017 Intendant des Deutschlandradio ist und in diesem Jahr wiedergewählt wurde. Diese Diskussion müsse gleichermaßen "Denken" wie "Sprache" betreffen. Andernfalls drohten "Parallelwelten zwischen Sendern auf der einen und Menschen auf der anderen Seite".

Buhrow regte grundlegende Rundfunk-Reform an

In der vergangenen Woche hatte WDR-Intendant Buhrow - ausdrücklich nicht in seiner Funktion als ARD-Vorsitzender - eine große grundlegende Rundfunk-Reform und einen neuen Gesellschaftsvertrag angeregt. Vor dem Verein Übersee-Club, der regelmäßig hochrangige Vertreter aus zahlreichen Branchen einlädt, hatte Buhrow gesagt:

"Mein fester Eindruck ist: Deutschland scheint uns in zehn Jahren nicht mehr in dem Umfang zu wollen - und auch finanzieren zu wollen wie heute." In der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" publizierte er seine Rede als Gastbeitrag, was unterschiedliches Echo in der Politik hervorrief.

