Die DHB-Auswahl wurde damit ihrer Favoritenstellung im Auftaktspiel gerecht. Am Montag kommt es im Mönchengladbacher Hockey-Park zum Duell mit Rekordsieger Niederlande. Die Titelverteidigerinnen gewannen ihre erste Partie gegen Irland mit 2:0.
Das deutsche Männer-Team war gestern ebenfalls erfolgreich gegen Frankreich in das EM-Turnier gestartet. Die Partie endete 3:2.
Mönchengladbach ist zum zweiten Mal nacheinander EM-Austragungsort.
Diese Nachricht wurde am 10.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.