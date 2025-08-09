Mönchengladbach
Deutschlands Hockey-Damen gewinnen EM-Auftakt gegen Frankreich

Nach den Männern sind auch die deutschen Frauen mit einem Sieg in die Hockey-Europameisterschaft gestartet. Deutschland gewann gegen Frankreich mit 4:1.

    Sophia Schwabe bejubelt ihr Tor mit Johanna Hachenberg.
    Die deutschen Hockey-Frauen haben gegen Frankreich gewonnen. (Federico Gambarini / dpa / Federico Gambarini)
    Die DHB-Auswahl wurde damit ihrer Favoritenstellung im Auftaktspiel gerecht. Am Montag kommt es im Mönchengladbacher Hockey-Park zum Duell mit Rekordsieger Niederlande. Die Titelverteidigerinnen gewannen ihre erste Partie gegen Irland mit 2:0. 
    Das deutsche Männer-Team war gestern ebenfalls erfolgreich gegen Frankreich in das EM-Turnier gestartet. Die Partie endete 3:2.
    Mönchengladbach ist zum zweiten Mal nacheinander EM-Austragungsort.
    Diese Nachricht wurde am 10.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.