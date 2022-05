Das erklärten die Jugendforscher Schnetzer und Hurrelmann in Berlin bei der Vorstellung der neuen Trendstudie "Jugend in Deutschland - Sommer 2022". Der Klimawandel, die Corona-Pandemie und nun der Ukraine-Krieg führten zu einer permanenten psychischen Anspannung junger Menschen. Demnach steht die Angst vor dem Krieg bei 68 Prozent der Jugendlichen an der ersten Stelle der Sorgen. Zudem gab mehr als die Hälfte der Befragten an, dass sie Angst vor dem Klimawandel haben. Als weitere Themen bei jungen Menschen folgten die Inflation, die Spaltung der Gesellschaft und die Wirtschaftskrise.