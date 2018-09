Es ist kluger Zufall, dass in diesen Wochen drei grundlegende Bücher zur Außenpolitik vorliegen. Christoph von Marschall, Wolfgang Ischinger, Sigmar Gabriel – Experten von Rang, die sich mit einem Phänomen befassen; einem, das Deutschlands bekanntester und einflussreichster Historiker, unser Bundeshistoriker Heinrich-August Winkler, als "deutsche Wunden" beschreibt. Und die sind: das jahrelange Ausweichen der offiziellen Politik vor außen- und sicherheitspolitischen Grundsatzdebatten, die Selbstisolierung Berlins in der Migrationskrise, die fatale Neigung zur moralischen Selbstüberhebung über die anderen Europäer.

So gesehen kommen die Bücher zur rechten Zeit. Und führen sie dann noch zu dem, was dieses Land benötigt, dann steht uns ein heißer Herbst bevor. Wo doch die Welt in Aufruhr ist. Im Nahen und Fernen Osten, in den USA, in Europa, von Paris über Brüssel nach Warschau. Wichtiger denn je wird dabei, dass wir lernen: dass es einmal, diesmal nicht vorrangig darum gehen darf, wie Deutschland die Welt sehen will. Sondern wie die anderen Deutschland sehen und was von seiner Regierung erwarten. Das hat Christoph von Marschall, der "Tagesspiegel"-Kollege, eindrücklich erlebt.

Abstriche an der eigenen Positionen

Drei Themen müssen demnach in den Fokus genommen werden. Erstens: Deutschlands Rolle in der Welt. Deutschland predigt anderen, was sie tun sollen, statt zu hören, was andere wollen. Das klingt zunächst nur wie eine These – aber sie ist von der Wirklichkeit belegt: Die Bundesregierung möchte die Richtung vorgeben, zum Beispiel in Europas Migrationspolitik, ohne aber die Mehrheitsfähigkeit ihrer Position zu prüfen. Und dann wundert sie sich, wenn die Anderen nicht folgen wollen. Wenn sie Im Ganzen skeptisch werden. Und in der Folge widerwillig sind.

Für eine gemeinsame europäische Politik sind das keine guten Voraussetzungen, mehr noch, es werden Hindernisse. Zumal Deutschland sich aus Sicht seiner Partner, der sensibel gewordenen wie Frankreich, aber besonders der kritischen wie Polen, selbst oft nicht an Abmachungen hält. Beispiele: der Stabilitätspakt, das Dublin-System, der Beitrag zu Pesco, wie die verstärkte militärische Kooperation in der EU genannt wird.

Das Problem ist erkannt, Abhilfe ist schwierig. Die Debatte muss geführt werde, wie Deutschland Mehrheitskoalitionen bilden kann – und ob es dafür Abstriche an eigenen Positionen machen muss.

Deutschlands Erfolg abhängig von der liberalen Ordnung

Das zweite Thema ist: Deutschland und Donald Trumps USA. Die These: Die Bundesregierung weiß, dass die USA der wichtigste ökonomische Partner sind und Europa seine Sicherheit und Terrorabwehr ohne sie nicht organisieren kann. Sie sagt es aber nicht laut, sondern nimmt hin, dass eine Stimmung entsteht, als sei Trump das größte Problem global und als könnten Deutschland und Europa es sich leisten, sich von den USA abzukoppeln. Emanzipation ist dringend nötig, aber innerhalb des Bündnisses mit den USA, nicht gegen die USA. Russland und China sind keine Alternativen.

Thema Nummer 3: Deutschlands Stellung in der Welt. Die These dazu lautet: Der deutsche Erfolg ist abhängig von der liberalen Ordnung. Deren Vorherrschaft ist bedroht. Überall wachsen neue autoritäre Herrschaften, in China, Russland, der Türkei. Kommt da die Politik der, sagen wir, weichen Kompromisse an ihr Ende? Wenn das so ist, dann bedeutet das umso mehr, dass die Bundesrepublik ihre Interessen schlicht erst einmal definieren und dann nach Prioritäten ordnen muss, um sie offen ansprechen zu können.

Bewusstsein für Außen- und Sicherheitspolitik muss sich ändern

Die Partner und die anderen haben Anspruch auf Klarheit. Will heißen, beispielsweise: Finanzhilfe an die Türkei kann nicht bedingungslos sein. Oder: Geld für den Aufbau in Syrien gibt es nur bei Abkehr von dem unterdrückerischen Regime. Oder: Russland kann solange nicht auf Normalisierung bauen, so lange es nicht erkennbare, verifizierbare Kurskorrekturen vornimmt, in der Ostukraine wie in Syrien.

Man kann auf die Idee kommen, dass sich in Deutschland das Bewusstsein für Außen- und Sicherheitspolitik ändern muss. Dass der deutschen Öffentlichkeit die Verflechtungen in gemeinschaftliche Strukturen und die daraus folgenden Anforderungen klarer werden müssen. Die gegenseitigen Abhängigkeiten als europäische Realität wirken ein auf das notwendige gemeinsame Handeln – weltweit.

Wer das diskutiert, in Form von Thesen und Fragen und Anforderungen an die reale Politik, der kann was erleben: einen heißen Herbst. Heiko Maas, der neue Außenminister, hat ja schon einen Vorgeschmack davon bekommen.