CDU-Generalsekretär Zimiak hat seine Partei zur Geschlossenheit aufgerufen.

Auf dem Deutschlandtag der Jungen Union in Saarbrücken erklärte er mit Blick auf die Landtagswahl in Thüringen Ende Oktober, jetzt gehe es nicht um Selbstbeschäftigung, sondern darum, den Spitzenkandidaten Mohring zu unterstützen. Die CDU müsse wieder um Vertrauen werben, dazu brauche man Mut.



Die Junge Union, die Nachwuchsorganisation von CDU und CSU, hatte gestern Abend beschlossen, den nächsten Kanzlerkandidaten der Union in einer Urwahl von den Mitgliedern bestimmen zu lassen. Damit stellt sich die JU gegen den ausdrücklichen Wunsch der CDU-Vorsitzenden Kramp-Karrenbauer. Über den Antrag muss nun auf dem Bundesparteitag Ende November entschieden werden.