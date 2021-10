Der CDU-Vorsitzende Laschet hat die Verantwortung für das schlechte Abschneiden seiner Partei bei der Bundestagswahl übernommen.

Man habe ein bitteres Ergebnis erzielt, an dem sich nichts schönreden lasse und für das er als Kanzlerkandidat und Parteichef die Verantwortung trage, sagte Laschet auf dem sogenannten Deutschlandtag der Jungen Union in Münster. In einem Antrag des JU-Bundesvorstands für das heutige Treffen heißt es, viele Wähler hätten der Union aufgrund des Personalangebotes ihre Stimme nicht gegeben. Laschet habe die Herzen der Menschen leider nicht erreichen können. Die Union müsse sich von unten erneuern und zugleich weiblicher und vielfältiger werden. Dies könne nur mit neuen, in der Öffentlichkeit unverbrauchten Köpfen und der Einleitung eines Generationenwechsels gelingen.



Der Vorsitzende der Jungen Union, Kuban, hatte sich gestern für eine Mitgliederbefragung bei der Suche nach einem neuen CDU-Parteivorsitzenden für den Fall ausgesprochen, dass es mehrere Kandidaten geben sollte.



Die Junge Union ist die gemeinsame Nachwuchsorganisation von CDU und CSU.

Diese Nachricht wurde am 16.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.