Der bayerische Ministerpräsident Söder sieht eine Urwahl für die nächste Kanzlerkandidatur der Union weiter skeptisch.

Man solle immer diejenige Person aufstellen, die die breiteste Zustimmung in der Partei und vor allem bei den Wählern habe, sagte der CSU-Chef auf dem Deutschlandtag der Jungen Union in Saarbrücken. Söder wies auf die erheblichen Probleme hin, die eine Urwahl mit sich bringen könne. Sollten mehrere Kandidatinnen und Kandidaten antreten, könne es sein, dass alle etwa 20 Prozent erhielten. Dann komme keiner mehr in Betracht, weil alle beschädigt seien.



Die Junge Union, die Nachwuchsorganisation von CDU und CSU, hatte gestern abend beschlossen, den nächsten Kanzlerkandidaten der Union in einer Urwahl von den Mitgliedern bestimmen zu lassen. Damit stellt sich die JU gegen den ausdrücklichen Wunsch der CDU-Vorsitzenden Kramp-Karrenbauer. Über den Antrag der Jungen Union muss nun auf dem Bundesparteitag der CDU Ende November entschieden werden.