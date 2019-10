CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer hat die Junge Union aufgerufen, sich in der politischen Auseinandersetzung wieder stärker auf die anderen Parteien zu konzentrieren.

Der politische Gegner sitze immer außerhalb der eigenen Reihen, nie innerhalb, sagte Kramp-Karrenbauer beim Deutschlandtag der Jugendorganisation in Saarbrücken. Die AfD etwa bezeichnete die Parteichefin als "politischen Arm des Rechtsradikalismus." In Sachen Klimaschutz verteidigte sie die Positionen der CDU und erklärte, derzeit prägten "Angst und Hysterie" die Diskussion.



Der Chef der Jungen Union, Kuban, sagte Kramp-Karrenbauer mit Blick auf die Landtagswahl in Thüringen Unterstützung zu. Gleichzeitig aber bekräftigte er die Forderung der Nachwuchsorganisation, künftige Kanzlerkandidaten oder -kandidatinnen per Urwahl zu bestimmen. Die CDU-Chefin hatte sich gegen diesen Vorstoß ausgesprochen.