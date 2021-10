Der Vorsitzende der Jungen Union, Kuban, hat eine Debatte über ein neues Grundsatzprogramm der CDU gefordert.

In seiner Rede zum Auftakt des dreitägigen "Deutschlandtag"- Treffens der JU in Münster sagte er, es brauche eine Antwort auf die Frage, was die Partei eigentlich noch ausmache. Man habe sich zuletzt benommen "wie ein Hühnerhaufen". Nach einer Aufarbeitung des Wahlkampfs müsse man mit neuen Köpfen, neuer Programmatik und neuem Zusammenhalt zwischen CDU und CSU vorangehen. Bereits vor Beginn des Treffens kündigte Kuban einen Vorstoß für eine Mitgliederbefragung bei der Suche nach einem neuen CDU-Vorsitzenden für den Fall an, dass es auf mehrere Kandidaten hinauslaufen sollte. In einer Gastrede bezeichnete der CDU-Politiker Merz seine Partei als - Zitat - "insolvenzgefährdeten, schweren Sanierungsfall". In der Regierung sei die CDU zuletzt "denkfaul" geworden.



Die Junge Union ist die gemeinsame Nachwuchsorganisation von CDU und CSU, die bei der Bundestagswahl ihr zusammengerechnet historisch schlechtestes Ergebnis eingefahren hatten.



