Die Junge Union hat sich auf ihrem Deutschlandtag für eine Begrenzung der Kanzlerschaft auf drei Wahlperioden ausgesprochen.

Die Delegierten stimmten am Abend in Kiel mit knapper Mehrheit für einen entsprechenden Antrag. Zuvor hatte sich Bundeskanzlerin Merkel in einer Rede gegen eine solche Begrenzung ausgesprochen. Diese würde im Widerspruch zum freien Mandat der Bundestagsabgeordneten stehen, argumentierte Merkel. Sie forderte zudem ein Ende des unions-internen Streits über die Flüchtlingspolitik. Dieser sei eine Ursache für die schlechten Umfragewerte vor den Landtagswahlen in Bayern und Hessen. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt beschwor in Kiel den Zusammenhalt der Unionsparteien.