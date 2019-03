Der CDU-Politiker Kuban ist neuer Vorsitzender der Jungen Union.

Die Delegierten der Nachwuchsorganisation von CDU und CSU wählten ihn auf dem Deutschlandtag in Berlin mit fast 63 Prozent der Stimmen. Kuban war bisher Chef der Jungen Union Niedersachsens. Er setzte sich bei der Wahl gegen den thüringischen Vorsitzenden Gruhner durch. Kuban ist damit Nachfolger des bisherigen Junge-Union-Chefs Ziemiak, der seit Dezember CDU-Generalsekretär ist.



Vor der Wahl hatte die CDU-Bundesvorsitzende Kramp-Karrenbauer in einer Rede auf die Bedeutung der Europawahl für die Union hingewiesen. Es habe noch nie einen gemeinsamen Spitzenkandidaten von CDU und CSU gegeben, sagte sie. Nun müsse man die Weichen so stellen, dass der Fraktionsvorsitzende der Europäischen Volkspartei, der CSU-Politiker Weber, nächster Präsident der Europäischen Kommission werde.