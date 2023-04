Nahverkehr

Das Deutschland-Ticket ist ab sofort erhältlich. (picture alliance / Flashpic / Jens Krick)

Allein in Berlin wurde das sogenannte Deutschland-Ticket am ersten Tag rund 250.000 Mal gekauft - nach Angaben der Berliner Verkehrsbetriebe in den meisten Fällen von Kundinnen und Kunden, die aus ihrem bisherigen Abo wechseln.

Das monatlich kündbare Abonnement für den Nah- und Regionalverkehr kann sowohl auf Internetseiten und in den Apps als auch in Kundenzentren der Deutschen Bahn sowie der Verkehrsbetriebe gekauft werden. Es ist ab dem ersten Mai bundesweit gültig. Die Branche rechnet mit mehr als fünf Millionen zusätzlichen Nutzerinnen und Nutzern durch das Deutschlandticket.

Diese Nachricht wurde am 03.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.