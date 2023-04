Mögliche Impfschäden

In Deutschland stehen zahlreiche Gerichtsverhandlungen zu möglichen Impfschäden an. (picture alliance / empics / Kirsty O'Connor)

Sie richten sich nach Angaben der zuständigen Kanzleien gegen alle vier großen Hersteller von Corona-Impfstoffen. Im ersten Prozess, der voraussichtlich Ende April in Frankfurt am Main verhandelt wird, geht es um die Klage einer Frau gegen den Impfstoffhersteller Biontech. Die Klägerin führt einen Herzschaden auf die Impfung zurück. Biontech hat erklärt, dass bisher in keinem Fall ein kausaler Zusammenhang zwischen Erkrankungen und dem Impfstoff nachgewiesen worden sei.

In Deutschland sind seit Beginn der Coronapandemie mehr als 192 Millionen Impfdosen gegen das Virus verabreicht worden.

