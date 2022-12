Winterwetter

Die Skisaison konnte aufgrund der kalten Temperaturen früher als ursprünglich geplant starten. (Archivbild) (imago / Marius Schwarz)

Im Harz an der Grenze von Niedersachsen und Sachsen-Anhalt öffneten alle drei großen Skigebiete. Im nordrhein-westfälischen Winterberg gingen rund 60 Lifte in Betrieb. Im Thüringer Wald stehen präparierte Langlaufstrecken von derzeit zusammengerechnet 112 Kilometern Länge zur Verfügung. Auf der Wasserkuppe in Hessen äußerten sich die Betreiber von Skipisten ebenso zufrieden wie auf der Schwäbischen Alb und im Allgäu. Es sei gut besucht gewesen, aber nicht überlaufen, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 18.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.