"Devotion" von Tirzah Großer Wurf mit wenigen Pinselstrichen

Nachdem sie ihren Job als Designerin an den Nagel gehängt hatte, feilte die Londonerin Tirzah Mastin zusammen mit Mica Levi von "Micachu and the Shapes" viele Jahre an ihrem Debüt. Auf dem Album "Devotion" widmen sich die beiden mit Hingabe dem Introvertierten und Verschwurbelten.

Von Diviam Hoffmann